Violation du secret d‘instruction, vidéo fuitée dans la prison de Rebeuss : Le silence assourdissant de l’UMS

L’Union des Magistrats du Sénégal (Ums) n’avait pas manqué, il y a quelques semaines, de monter au créneau pour fustiger la sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko, contre la justice et certains magistrats. Toutefois, jusqu’à présent, personne n’a entendu l’Ums se prononcer sur les agissements de Adji Sarr lors de sa dernière audition.



Cette dernière qui était dans le bureau du Doyen des Juges d’Instruction (Dji), Oumar Maham Diallo, avec Ndèye Khady Ndiaye pour une confrontation, le greffier, le représentant du parquet, les avocats des deux parties et, pendant un moment, l’époux de la patronne de Sweet Beauty, a filmé une partie de l’audition.



Ce que confirme d’ailleurs l’une de ses plus grandes protectrices, la féministe Gabrielle Kane. En effet, sulfureuse activiste a révélé qu’elle a même sermonné Adji Sarr par rapport à la publication de cette vidéo. D’ailleurs, les conseils de Ndèye Khady Ndiaye ont porté plainte devant le procureur de la République.



Si cet épisode regrettable au niveau de la justice a ému une bonne partie de l’opinion, ce n’est malheureusement pas le cas de l’UMS qui a préféré s’emmurer dans un silence inexplicable.



Et pourtant, ces écarts fragilisent la justice et les magistrats qui sont tout le temps voués aux gémonies par de nombreux justiciables et les hommes politiques, surtout de l’opposition. Ces pratiques sont d’autant plus inquiétantes que l’activiste et écrivain Cheikh Omar Diagne a subi le même sort.



En effet, une vidéo de son quotidien en prison fait, depuis deux jours, le tour des réseaux sociaux. On le voit assis à côté d’une dahira mouride qui psalmodiait les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba.

Qui a filmé cette séance ?

Qui a rendu publique cette vidéo de Pr Omar Diagne?



Une enquête manifestement ne serait pas de trop. Car ce sont des précédents dangereux qui peuvent aboutir à des conséquences insoupçonnées. Autant de problématiques qui interpellent l’Ums qui ne doit pas simplement attendre des attaques sensationnelles pour réagir.



Ces agissements sont des goulots qui étranglent une justice déjà tant décriée. Et il faut rappeler que dans ses statuts, l’Ums a pour objet de défendre et d’illustrer l’indépendance de la Magistrature telle qu’elle a été proclamée par la Constitution. Et il est attendu de cette association des magistrats de jouer pleinement son rôle

L’As