«Violations» des marchés publics, chômage de 700 travailleurs": L’Intersyndicale du Port en guerre contre Wally Diouf Bodian:

C’est un communiqué très long et très salé que l’Intersyndicales des travailleurs du Port autonome de Dakar (Pad) a publié ce jeudi. A la place du «Jub-JubalJubbanti», ils notent un «deung-deungal-WengWengal» du Directeur général. D’abord, sur la «Mission d’audit des ressources humaines du Port autonome de Dakar et des services rattachés», ils dénoncent une «violation des procédures de passation du marché, des délais de passation du marché, de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics, du code des marchés publics».



Et, l’intersyndicale des travailleurs du Pad estime que c’est sur cette base que Wally Diouf Bodian «a mis au chômage plus de 700 jeunes sénégalais, pères et mères de famille». Ils sollicitent l’intervention du président de la République et du Premier ministre pour «mettre fin aux pratiques» du Dg du Port. Mais en attendant, les syndicats annoncent un plan d’action dont une marche, un sit-in et une grève générale.

Bes Bi