Violence à Diboli-Mali : Des camions sénégalais vandalisés… Dans ce monde connecté où les nouvelles vont vite, la riposte n’a pas tardé du côté du Mali. Et, ce sont les chauffeurs et camions sénégalais qui étaient indésirables dans ce pays voisin. Au niveau de la frontière à Kidira, précisément au poste de Douane de Diboli, la population est sortie pour saccager et vandaliser les camions sénégalais.

Des représailles confirmées par un chauffeur sénégalais, en l’occurence Baye Thiaw, témoin et victime de cette riposte musclée. C’est vers 18 heures, dit-il, que la population est sortie pour vandaliser tout camion immatriculé au Sénégal.



“Aucun camion n’a été épargné, les assaillants ont suivi le fil des véhicules pour vandaliser tout sur leur passage. C’est près d’une trentaine de camions qui ont été vandalisés”, se désole de constater le chauffeur sénégalais. Cependant, il précise que dans cet excès de colère des Maliens, leur intégrité physique a été préservée.



Poursuivant, il n’a pas manqué de déplorer l’absence de secours. des autorités maliennes. Devant cette cohorte , chauffeurs et apprentis ont abandonné les camions sur place pour rejoindre, à la marché, la frontière sénégalaise.

