Violence à Mermoz / Sacré-Cœur : « Barthélemy Dias et ses partisans ont saccagé nos maisons et ma voiture, deux de mes frères sont gravement blessés » (Mme Thiam, victime) A moins de 48 heures de la fin de la campagne électorale, c’est la commune de la Mermoz Sacré-Cœur qui sombre dans la violence. Les partisans du candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, de la ville de Dakar, Barthélemy Dias auraient attaqué une famille à Mermoz Sacré-Cœur.



Selon Mme Thiam, une des victimes, Barthélémy Dias et ses partisans ont saccagé leur maison et sa voiture, deux de ses frères sont gravement blessés, a t-elle fait savoir.



