Violence à ascendant: Un fumeur de chanvre indien frappe sa mère et traite son père de coureur de jupons Après avoir fumé de l’herbe qui tue, le jeune Bathie Fall s’est défoulé sur sa mère qu’il a frappée, avant de traiter son père de coureur de jupons devant tous les membres de la famille ainsi que les voisins. Excédés par le comportement de leur fils aîné, les malheureux parents ont porté plainte contre lui.

Après avoir fumé du yamba avec ses amis, le jeune Bathie Fall a complètement disjoncté. Il est ensuite rentré à la maison où il a semé la terreur. Alors que sa mère était dans le salon en train de suivre la télévision, son fils s’est introduit dans sa chambre pour voler comme à son habitude. Ceci, pour avoir de quoi se procurer sa dose de drogue.



Lorsque la maman lui a demandé de quitter sa chambre, le jeune drogué s’est jeté sur elle en la rouant de coups. Elle a crié de toutes ses forces pour ameuter la famille et ses enfants ainsi que leur père venus la secourir. Barhie Fall a été bien bastonné par la maisonnée. Hélas, son père, qui tentait de le raisonner, s’est vu insulter par le même Bathie Fall qui l’a traité de coureur de jupons devant toute sa famille et les voisins. « Je n’ai pas de leçon à recevoir d’une personne comme toi qui passe tout son temps à draguer les jeunes filles du quartier », lui a balancé le fils indigne.



Bien qu’il ait reconnu les faits qui lui sont reprochés et présenté ses excuses à ses parents, en demandant la clémence de la justice, il a été déféré au parquet.









Le Témoin

