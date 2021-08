Violence à ascendants : Mamadou Diallo bat son père et taillade son oncle Le mécanicien Mamadou Diallo va méditer sur son sort en prison. Le tribunal lui a infligé une peine de 4 mois de prison ferme pour avoir battu sa sœur, son père avant de s’attaquer à son oncle Mamadou Yaya Diallo avec une machette. L’As

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Il comparaissait hier à la barre du tribunal de grande instance de Dakar pour violence à ascendant, menace de mort, coups et blessures volontaires et détention d’arme blanche. Le père du prévenu, Abdou Khadre Diallo, rapporte que le jour des faits, il a trouvé sa fille en sanglots.



Elle avait été battue par Mamadou Alpha Diallo. Son péché, c’est d’avoir demandé à son fils pour quel motif il avait battu sa sœur. Furieux, Mamadou Alpha Diallo a empoigné son père avant de le rouer de coups de poing.



Selon Abdou Khadre Diallo, son fils a perturbé la quiétude de la maison avec ses amis. Il arrive qu’il menace de mort son père. Fatoumata Bineta Diallo confie que son frère est un drogué. Mais le prévenu a nié les faits.



Mamadou Alpha Diallo reconnaît toutefois avoir jeté une pierre à sa sœur, sous le coup de la colère. Il avoue aussi avoir donné des coups de machette à son oncle. Ce mécanicien va passer 4 mois en prison.



