Violence à l’UGB : le SAES décrète 72 heures de grève et réclame la dissolution de la CESL

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Le syndicat Autonome des Enseignants de l’Université du Sénégal, section UGB fustige l’attaque sur un de ses camarades perpétrée par des étudiants au cours des échauffourées d’hier et les sabotages dans le bureau du recteur, note un communiqué reçu à NdarInfo. Dénonçant « les actes de vandalisme avec la dernière énergie », ils invitent les autorités du temple de Sanar à prendre des mesures fermes contre les auteurs. Le SAES exige notamment la dissolution de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL), la traduction en Conseil de disciple des responsables de ces actes et l’amélioration de la sécurité pour les acteurs de l’Université.



Pour manifester leur ras-le-bol, les enseignants ont décrété 72 heures de cessation des activités pédagogiques et administratives à partir de ce jeudi, selon Ndarinfo.com. Par ailleurs, nous appris que le Recteur a convoqué une réunion de crise qui se sera suivie d’une conférence de presse.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos