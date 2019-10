Violence conjugale: 37% des Sénégalais trouvent normal le fait de battre sa femme

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les avancées, il y a encore du chemin à faire au Sénégal en matière de défense des droits des femmes. En effet d'après une étude à paraître d'Afrobaromètre, 37% des Sénégalais trouvent "parfois ou toujours" justifié de battre sa femme.



Le taux du Sénégal se situe au-dessus de la moyenne en Afrique (28%), mais nettement en-dessous du niveau de pays comme le Gabon (70%) ou le Liberia (69%).



Les Échos, qui reprend les conclusions de l'étude, signale que celle-ci a été réalisée dans 34 pays africains.



Elle révèle que la violence conjugale est davantage tolérée en Afrique centrale (46%) et en Afrique de l'Ouest (40%) qu'en Afrique du Nord (17%), de l'Est (16%) et du Sud (14%). Et que les catégories sans éducation formelle (41%) sont plus touchées que celles ayant bénéficié d'une éducation primaire, secondaire ou post secondaire (23% à 25%).



L'enquête montre aussi que les jeunes (18-35 ans) sont plus violents avec leurs épouses (29%) que leurs aînés (25% à 27%).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos