Violence envers les femmes et les enfants : L’Association des juristes sénégalaises très indignée, interpelle l’Etat

Le cas le plus récent et qui a suscité le plus notre amertume, est le présumé viol suivi de meurtre de l’étudiante Seynabou Kâ Diallo de l’UGB. Cette situation choquante et inacceptable pour la société sénégalaise soulève la question du respect du droit à l’intégrité physique et à la dignité des femmes et des enfants

l’impérieuse nécessité du respect et de la protection des droits de la personne humaine

La tolérance zéro doit être de mise pour protéger les femmes et les filles d’une destruction physique et mentale qui, parfois, entraînent leurs morts. L’AJS exhorte toute la communauté à se dresser en bouclier, contre toutes formes d’abus et de violence contre la personne humaine