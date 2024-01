Violence et voies de fait : La colocataire ne voulait pas vivre dans un baisodrome F. Dione était à la barre du Tribunal d’instance de Mbour, jeudi dernier. La quinquagénaire dit regretter ses actes de violence et les injures sur la personne de la partie civile et qui lui ont valu un séjour en prison. Le plaignant, M. Sarr, dont la femme est absente, a invité dans sa chambre une fille qu’il dit être sa sœur. Mais pour la prévenue, il s’agit plutôt d’une prostituée et elle s’est mise dans tous ses états…

«Tu ne dois pas transformer la maison en baisodrome, en y invitant des prostituées», lui lance F. Dione. Très furieuse, cette dernière s’en prend à son jeune colocataire, qu’elle injurie et roue de coups de balai. « J’étais chez moi lorsque j’ai entendu des cris provenant de mes voisins. Je n’ai pas pu m'empêcher d’aller voir en tant que voisine. Nous avons vainement tenté de la calmer. Elle se mettait à injurier, puis dans sa furie, elle assène à M. Sarr des coups de balai à la tête », témoigne A. Faye.



L’enquête de la Police révèle que la prévenue n’a pas bonne presse dans son voisinage, car tout le monde la décrit comme une personne belliqueuse.



En tout cas, les jours passés à la Maison d’arrêt et de correction semblent avoir assagi la prévenue, qui s’est confondue en excuses.



« Vous avez intérêt à changer de comportement. Vous n’avez pas le droit de vous attaquer à la partie civile. Vous n’êtes pas propriétaire de la maison mais une co-locataire comme elle. Vous ne devez vous occuper que de votre chambre. Vous n’avez pas votre mot à dire sur la vie privée de votre voisin », lui rappelle le procureur, qui a requis l’application de la loi.



Sur les dommages et intérêts de 300 mille FCfa que réclame la partie civile, Ndèye, la fille de la prévenue, a supplié le président de revoir cette demande à la baisse.



« Ma maman n’a pas d’autre soutien que moi, avec mes maigres revenus de domestique », souffle-t-elle. La prévenue a été déclarée coupable et a été condamnée à une peine de six mois de prison assortis de sursis et à des dommages et intérêts de 100 mille FCfa.



