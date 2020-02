Violences à Saint-Louis: 31 personnes, dont 12 mineurs, sous-mandat de dépôt Les 31 jeunes de Saint-Louis, dont 12 mineurs et un élève, arrêtés, mardi dernier, à Guet Ndar, lors des violents heurts, ont finalement été déférés au parquet, hier jeudi, et placés sous mandat de dépôt, après leur audition par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Saint-Louis.

Selon leur avocat, Me Alioune Abatalib Gueye, qui s'est prononcé sur la Rfm, les forces de l'ordre se sont trompées de cible, précisant que parmi les personnes arrêtées, figurent, 4 pêcheurs, dont un mineur.

"Nous regrettons ces incidents, mais les policiers ont arrêté des gens qui n'ont rien à voir avec la pêche. Ils ont arrêté des gens parce que tout simplement ils voulaient rallier la Langue de barbarie au moment des faits", a dit l’avocat, soulignant que le dossier devrait être traité en flagrants délits et non en instruction.

« Il leur est accusé d'avoir incendié une habitation, c'est ce qui a donné à l'affaire une connotation criminelle. Et nous savons que l'instruction va durer », a-t-il ajouté.



