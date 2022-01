Violences à la Médina: Astou Sène, une de ses proches arrêtée, Bamba Fall exige sa libération

« Ce qui s’était passé hier est un différend privé entre deux dames. Et si Astou Sène n’est pas libérée, nous irons tous au commissariat parce qu’on sait tous qu’il n’y a pas de plainte. Donc, son arrestation est arbitraire. Et je le dis au ministre de l’Intérieur, au préfet et au commissaire », a déclaré Bamba Fall au cours de son meeting d’hier dimanche.





Il en a profité pour lancer un message clair contre la violence : « Que chacun sache que la violence est l’arme des faibles. Je n’invite personne à se battre ou à jeter des pierres. Je suis persuadé que la violence ne nous arrange pas nous, mais plutôt le camp adverse ».









iGFM