Violences après la condamnation d'Ousmane Sonko : Le bilan passe à 15 morts

Le nombre de morts a encore augmenté hier, au deuxième jour des violences qui ont éclaté suite à la condamnation du leader de Pastef pour « corruption de la jeunesse ». Au deuxième jour des manifestations, 6 morts ont été enregistrés et plusieurs blessés graves. La condamnation de Ousmane Sonko continue de faire des dégâts dans plusieurs localités du pays. Dakar et Ziguinchor semblent actuellement payer le plus lourd tribut, depuis le déclenchement des hostilités entre les manifestants et les forces de défense et de sécurité, nous dit "Le Témoin".



En sus des boutiques, structures financières, bâtiments administratifs et autres officines brûlés et réduits en cendres, le bilan macabre a connu une énorme hausse de 6 personnes tuées, dont 2 à Ziguinchor, 3 à Diamaguène et un à Guinaw Rail, ce vendredi 2 juin 2023. Comme lors du premier jour de manifestation, jeudi dernier, jour du délibéré, Ziguinchor a encore enregistré hier vendredi 2 juin 2023, deux morts. Un jeune mécanicien qui répond au nom de Souleymane Danfa, âgé d’une vingtaine d’années, est tombé sur le boulevard des 54 mètres dans l’après-midi de ce vendredi. Le défunt habitait le Boulevard Alpha du quartier Lyndiane de Ziguinchor.



L’autre victime morte à Ziguinchor, y était évacuée en provenance du Cap- Skirring. L’homme âgé d’une trentaine d’années environ a été atteint lors des manifestations survenues au Cap. Il a succombé lors de son évacuation en urgence sur Ziguinchor à hauteur de Oussouye. À Diamaguène dans la banlieue de Dakar, précisément à hauteur de Poste Thiaroye, 3 jeunes qui ont reçu des balles, sont morts sur le coup. Á Guinaw Rail aussi, un jeune homme du nom de Bassirou Sarr, âgé de 32 ans, a été tué. Ces morts sont venus allonger la liste des personnes décédées dans l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Le bilan de 9 morts annoncé par le ministre de l’Intérieur jeudi, tard dans la soirée, est donc passé à 15 morts, avec le décès de 6 nouveaux manifestants ce vendredi.