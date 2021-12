Violences dans les stades: Macky Sall condamne et annonce que l'Etat va prendre ses responsabilités

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021

Le président de la République Macky Sall, a condamné les violences notées dans les stades ces derniers temps, sur sa page Facebook.



« La spirale de violence dans nos stades doit immédiatement cesser. L’agression physique des personnes et la destruction de biens publics sont intolérables et inacceptables. J'en appelle à la responsabilité de tous ! L’Etat saura, avec fermeté, prendre les siennes », a-t-il écrit.

