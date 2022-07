Violences électorales : Guédiawaye ouvre les hostilités

La coalition Yewwi Askan Wi s’est arrêtée hier devant la mairie de Wakhinan nimzatt. Ce qui n’a pas été du goût des militants de Benno Bokk Yaakaar qui sortaient de la rencontre avec la presse, annonçant que les listes parallèles notées lors des élections municipales ont été dissoutes et qu’ils partiront en bloc pour s’assurer une victoire éclatante au soir du 31 juillet.



Après des échanges de mots aigres-doux, des jets de pierres ont endommagé 6 voitures de Bby et blessé quelques militants avant l’intervention de la police.



Suite à ces hostilités, Racine Talla, le maire de la commune de Wakhinan Nimzatt, a fait savoir que cette énième attaque ne restera pas impunie et a annoncé une plainte contre Ahmed Aïdara, maire de la ville de Guédiawaye et tête de liste Yaw qui, selon lui, est un habitué des faits. Toutefois, Bby Wakhinan dit attendre ces jeunes de Yaw de pieds fermes.

Du rififi en perspective à Guédiawaye…