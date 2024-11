Violences électorales : L'alerte de Maodo Malick Mbaye du GIMA Conformément à sa vocation, le Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA) suit attentivement les événements préélectoraux au Sénégal, en perspective du scrutin législatif du 17 novembre prochain. A l’instar des autres pays, le Sénégal n’est pas à l’abri des polémiques, relevant désormais, de la routine et des jeux d’alliance conjoncturelles, qui alimentent toute marche démocratique.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Cependant, le GIMA condamne sans réserve la série d’actes de violence barbare ayant jalonné la présente campagne électorale.



C’est pourquoi, l’Etat du Sénégal doit tout mettre en œuvre, à travers des enquêtes expresses, performantes et productives, pour identifier et arrêter les coupables et les commanditaires de ces actes odieux.



Dans la conjoncture que vit le Sénégal, le GIMA souhaite que tous les acteurs des médias, comme de la politique, redoublent de bonne volonté, pour conjurer tous les risques et périls qui se dessinent et planent sur le Sénégal.



Au demeurant, le GIMA appelle tous les fils du Sénégal, toutes chapelles politiques et confessionnelles confondues, à prendre conscience de l’exceptionnelle position géopolitique et géostratégique de leur pays, sur la carte de l’Afrique.



C’est la raison pour laquelle, le GIMA alerte sur les dangers des dérapages verbaux ou de gestes irresponsables, pouvant mettre le feu aux poudres dans un pays déjà secoué par des violences politiques en mars 2021, juin 2023 et février 2024.





