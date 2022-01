Violences électorales à Kolda: Des caravanes attaquées, des véhicules caillassés et des affiches vandalisées Dans la commune de Kolda, deux candidats à la mairie s’accusent mutuellement de violences électorales. Des caravanes attaquées, des véhicules caillassés, des affiches vandalisées, entre autres. Pour mettre fin à ces violences qui commencent à naître au Fouladou, des sages appellent les candidats et leurs militants au calme et à la retenue, pour des élections paisibles.

Mercredi 19 Janvier 2022

Depuis le début de la campagne électorale pour les élections départementales et municipales, la commune de Kolda ne fait pas exception. Comme dans le reste du pays, des actes de violence y sont notés un peu partout.



Selon « L’As », le week-end dernier, les Koldois ont été choqués par les scènes de violence notées entre le camp de Mame Boye Diao et celui d’Abdourahmane Baldé dit “Doura’’, tous deux candidats à la mairie de Kolda. Des deux côtés, des caravanes ont été attaquées, des véhicules caillassés et des affiches détruites.



