Violences meurtrières à Tambacounda: Les 24 membres de la sécurité du Pur déférés au parquet

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019

Les vingt-quatre (24) membres de la sécurité du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et l’un des chauffeurs du convoi arrêtés suite aux évènements tragiques survenu lundi à Tambacounda, seront déférés ce vendredi au parquet.



Une source proche du dossier, confie à « L’Observateur » que le Commissariat Urbain assisté par les éléments de la Division des investigations criminelles, a bouclé son enquête. La source avance que le dossier sera transmis ce jour au procureur de la République Demba Traoré, en même temps que les mis en cause.



Par ailleurs, le journal signale que la police a renforcé ses effectifs pour éviter de nouveaux débordements. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place devant et derrière le commissariat urbain, situé en plein cœur de la ville, où les éléments de la garde rapprochés du candidat du Pour sont en garde-à-vue.















Leral.net

