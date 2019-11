Violences sexuelles: 8% des femmes entre 15-49 ans touchées Selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, 8% des femmes entre 15-49 ans ont été victimes de violence sexuelle, selon une enquête menée sur 8.800 ménages.

Toujours selon ce document, l'âge médian aux premiers rapports sexuels chez les femmes de 25-49 ans augmente avec le niveau d'instruction. Il est de 18 ans parmi les femmes sans niveau d'instruction contre 20 ans pour celles ayant un niveau primaire. Celles femmes ayant un niveau moyen/ secondaire ou plus, connaissent leur première expérience sexuelle à l'âge de 24 ans.



L'enquête révèle également qu'au Sénégal, 27% des femmes de 15-49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans et l'auteur de ces actes est dans 55% des cas, le mari ou le partenaire.



Le document de souligner que 8% des femmes entre 15-49 ans ont été victimes de violence sexuelle à un moment quelconque de leur vie. Les femmes en rupture d'union en sont plus victimes (18%).

