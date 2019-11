Violences sexuelles: Au Sénégal,1374 femmes et enfants violés en 2 ans

Les chiffres sont alarmants et font froid dans le dos. En deux ans, 1374 femmes ont été victimes de violences sexuelles au Sénégal, selon Mme Mame Penda Diouf, présidente du Comité de lutte contre la violence faite aux femmes. « Très peu de femme et de filles ont échappé à la mort. 668 cas de violences sexuelles sur des mineures ont été recensés entre 2017 et 2018. 706 femmes ont été sexuellement agressées à la maison, en rentrant du travail ou dans la rue. Ces chiffres sont rapportés par les cahiers du CNBF présent dans 12 régions du Sénégal », révèle-t-elle dans les colonnes du quotidien Vox Populi repris par actusen.







« Entre janvier 2019 et novembre, l’inquiétude et la psychose sont en train de s’unir avec 14 femmes tuées, dont 3 mineures de 11 à 16 ans et 2 femmes étaient en état de grossesse », a-t-elle ajouté.



