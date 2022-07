Violences sexuelles sur mineures : L’Italien Hervé O. tombe dans les filets de la Dic Un Italien du nom de Hervé O. qui était poursuivi depuis quelques temps pour des violences sexuelles dans son pays, a été arrêté par la Dic et remis à la disposition de la Police internationale (Interpol), pour son extradition vers l’Italie, suite à une saisine du procureur de la République du Sénégal. "L'As"

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Recherché depuis plusieurs mois et visé par un mandat d’arrêt international pour violences sexuelles sur mineures et autres, l’Italien Hervé O. qui s’était cherché une planque au Sénégal, a été alpagué par la Division des investigations criminelles (Dic).



Selon nos sources, c’est suite à une correspondance d’Interpol Italie que le quidam a été arrêté. En effet, les hommes du Commissaire Adramé Sarr, après avoir localisé le mis en cause à son domicile à Ngor, ont activé leur machine. Ce qui a permis son interpellation.



Nos sources nous renseignent que le quidam, condamné à une peine de 15 ans et 23 jours par la justice de son pays, pour violences sexuelles sur mineures et autres, ayant bénéficié d’une liberté conditionnelle, avait par la suite pris la tangente, coupant toute relation communicationnelle avec l’Italie. Ce qui fait que la police italienne qui était à ses trousses, avait saisi Interpol qui, informée de sa présence au Sénégal, a saisi les autorités judiciaires sénégalaises, qui ont informé la Dic.



Conduit par la suite dans les locaux de la Dic, le mis en cause a réfuté les faits qui lui sont reprochés. En effet, Hervé O. a soutenu être victime d’une cabale montée de toutes pièces par sa concubine italienne M. L., avec qui il a vécu 15 ans.



Il précise même que M. L. n’ayant pas digéré la rupture de leur relation, a entraîné sa fille dans l’invention d’une histoire de viol. Des allégations qui n’ont pas du tout convaincu les limiers, qui l’ont mis en garde-à-vue, avant de le remettre à la Police italienne pour son extradition en Italie.











L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook