Violent accident à Bambilor : 6 morts dont 1 fille et 4 femmes Un tragique accident de la route a secoué la localité de Bambilor, sur l'axe reliant Bambilor à Rufisque. A hauteur de la sortie de Bambilor en direction de Noflaye. Une collision d'une extrême violence s'est produite, impliquant un véhicule de transport de type Dacia et un camion-citerne.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Novembre 2023

Malheureusement, cet accident a entraîné la perte de cinq (5) vies sur le coup, parmi lesquelles quatre (4) femmes et une (1) fille. Une sixième victime, le chauffeur du Dacia, originaire du village de Déni, a succombé à ses blessures peu de temps après l'accident.



Le drame a eu lieu hier en milieu de journée, aux environs de 15 heures, marquant une tragédie inattendue pour les habitants de Bambilor et les passagers impliqués. Les premiers intervenants, les sapeurs-pompiers, ont été alertés à 15h15 et sont arrivés sur les lieux vers 15h52 pour tenter de maîtriser la situation et secourir les blessés.



Les victimes auraient quitté leurs domiciles pour se rendre à une cérémonie familiale à la Raffinerie de Mbao.



Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident et établir les responsabilités éventuelles.





Birame Khary Ndaw



