Violent accident à Mbour: Un choc entre un camion et un taxi clando, fait 4 morts Un accident d’une rare violence s’est produit ce mercredi matin, au niveau de la lagune de Mballing, sur la route de Joal. Bilan provisoire, 4 morts et plusieurs blessés, nous dit la RFM.

Mercredi 23 Mars 2022

Selon iGFM d'où nous tenons l'information, à l'origine de cet accident, une collision entre un camion et un taxi clando de marque Dacia.



Les corps sans vie, ainsi que les blessés ont été acheminés à l'hôpital de la localité par les sapeurs-pompiers, après les constats d'usage.



