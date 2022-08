Violent accident survenu au niveau de l’ex-pont Noirot de Kaolack : Un blessé finalement décédé à l’hôpital C’est une nouvelle victime qui vient d’être enregistrée suite au violent accident qui s’était produit lundi à hauteur du pont Serigne Bassirou Mbacké (expont Noirot). Le bilan du carambolage mortel, qui faisait état du décès sur le coup d’un enfant et d’une vingtaine de blessés, a évolué. Le Quotidien

Une deuxième personne a finalement succombé à ses blessures au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. Quant à son identité, il s’agirait, à en croire les proches, de la mère de la première jeune victime.



Il y a quelques jours, un violent accident avait eu lieu sur la route de Fatick avec un bilan extrêmement lourd : 4 morts et des blessés dans un état grave évacués à l’Hôpital régional de Fatick.



Le drame, qui s’est produit à hauteur du village de Ndioudiouf, avait frappé le coach de l’équipe, le chauffeur du bus, son frère et le chauffeur du camion. C’était un bus transportant une soixantaine de jeunes footballeurs, pensionnaires de l’école de football «Thio» de la ville de Mbossé, qui est entré en collision avec un camion-conteneur en provenance de Dakar



