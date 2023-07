Violent incendie au marché Zinc de Pikine: D'énormes dégâts matériels enregistrés Un incendie d'une rare violence s'est déclaré au marché Zinc de Pikine, cette nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet 2023, aux environs de 2 heures du matin. Les flammes ont rapidement ravagé tout le périmètre réservé aux vendeurs de légumes et de poulets, causant d'énormes dégâts matériels, selon des informations recueillies sur place.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2023 à 14:21

Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste inconnue et les pompiers ont eu du mal à maîtriser complètement les flammes. Des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux, mais l'ampleur de l'incendie a rendu les opérations de lutte contre le feu, complexes et difficiles.



Le marché zinc de Pikine est un lieu animé et essentiel pour les vendeurs et les habitants de la localité.



Les pertes financières sont estimées être considérables, car de nombreux étals, produits et équipements, ont été réduits en cendres. Une enquête sera menée pour déterminer l'origine de cet incendie destructeur.



Ousmane Wade