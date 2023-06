Violentes manifestations : Pape Modou Fall et Cie dénoncent les actes de vandalisme et s’inquiètent de l’attitude de la société civile

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

IN EXTENSO LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CR/2SR



La coalition Républicaine /Samm Sunu Rew (CR/2SR) félicite le président de.la République pour le lancement réussi du dialogue national. Elle salue les actes posés par les plateformes des présidents de Taxawu Ndakaru de M. Khalifa Sall et de Rewmi de M. Idrissa Seck.



La coalition, de par cette posture républicaine, a fait preuve de courage, de patriotisme et de discernement, en prenant part au dialogue national, ce forum où seront discutées les questions cruciales qui interpellent notre Nation. De ce fait, la coalition a pris en compte l’intérêt supérieur du pays, qui transcende les préoccupations partisanes.



La coalition Républicaine condamne avec la dernière énergie, l’attitude de la plateforme F24 et une partie de la société dite civile de leur mutisme et mépris total face aux vandalismes et destruction de biens appartenant à autrui, une plateforme se voulant radicale, sans éthique ni morale, n’ayant même pas la plus petite once de marque de solidarité par rapport à notre temple de savoir que représente l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



La coalition Républicaine invite les étudiants à préserver l’espace universitaire, qui est, par essence, un creuset de savoir, la destruction des archives et documents administratifs ne peuvent nullement être justifiés.



La CR/2SR rappelle aux étudiants de se souvenir du nom du savant mondialement reconnu dont notre université porte le nom, ainsi que jamais cette attitude irréfléchie ne puisse se reproduire et de défendre leurs outils de travail face aux menaces venant de l’intérieur et de l’extérieur.



En suscitant et en cautionnant cette barbarie, cette violence qui est l’expression de la pire sauvagerie, Yewwi Askan wi et Pastef ont fini de se discréditer moralement aux yeux de l’opinion. Le bataillon qui a attaqué l’Université en son centre névralgique, a agi sur ordre des fascistes en herbe, qui sont à l’œuvre dans la direction de Pastef. Plus personne ne doit plus douter que ce parti est un cancer sur le corps social et il est impérieux de l’éradiquer. Felwine, Boubacar B. Diop et Mbougar, ne sont pas des intellectuels, ils se drapent de cette couverture pour mystifier l’opinion, ce sont les sophistes de notre époque. Lénine, le père de la révolution bolchévique, disait que » l’intellectuel c'est celui qui pose les problèmes ». Or, ces trois mercenaires de la plume ont fait preuve d’une malhonnêteté et d’un amalgame dignes des pires traîtres.



Fait à Dakar le 8 Juin 2023



La coalition républicaine Samm Sunu Rew (CR/2SR)

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook