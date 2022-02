Violents incendies à Diourbel: Les villages de Nébé et Sok-Mak appellent à l’aide Les populations du village de Nébé, localité située dans la commune de Tocky Gare, au cœur du département de Diourbel, ont passé la journée du vendredi dans la tristesse. A cause d’un violent incendie qui a occasionné d’importantes pertes matérielles.

Moussa Thiaw, maire de la commune de Tocky Gare, est dévasté : «Les dégâts sont inestimables parce qu’il y a des animaux qui ont péri, tels que des moutons, un cheval et un âne, sans compter les denrées alimentaires de même que les semences qui ont été conservées pour l’hivernage prochain. Ces évènements sont fréquents durant cette période de l’année, où les vents sont un peu violents dans notre commune. Parce que tout récemment, nous avons enregistré des incendies pareils qui ont fait beaucoup de dégâts. C’est le moment aussi d’attirer l’attention sur l’utilisation du feu. Nous ne connaissons pas les causes de l’incendie, mais probablement c’est venu de la cuisine.»



L’édile qui sera installé ce samedi, va mettre en place un élan de solidarité pour venir en aide aux sinistrés.



«Il est l’heure de porter assistance à ces sinistrés, mais aussi leur dire que toutes les dispositions seront prises dès notre installation pour les accompagner, parce que la situation est extrêmement difficile : des chambres ont pris feu et les dégâts sont énormes. Je pense aussi que les autorités administratives vont prendre les mesures idoines. Nous remercions les populations de Nébé et des villages environnants qui se sont tous mobilisés. Malgré le retard des sapeurs-pompiers, elles sont venues secourir leurs voisins jusqu’à maîtriser la situation avant l’arrivée des soldats du feu», enchaîne le maire.



«On sollicite l’appui pressant des autorités, parce que c’est un sinistre qui a causé beaucoup de désagréments. On aimerait bien avoir des éléments de sapeurs-pompiers en permanence à Ngohé, qui polarise plusieurs localités», poursuit-il.

Le feu s’est déclaré entre 14h et 15h. Il n’a été maîtrisé qu’au-delà de 17h, après avoir fini de s’étendre à plusieurs concessions.

