Viols répétés sur une mineure: un marabout arrêté et déféré à Tambacounda Souleymane Diallo, marabout âgé de 54 ans, réputé et connu à Tambacounda, a été arrêté et déféré au parquet depuis quelques jours. Il est accusé d’avoir violé à deux reprises, B. Diallo, une jeune mineure de 17 ans, dont il est proche ami de la tante. Sans doute qu’il mettra à profit ses énormes talents mystiques qu’on lui prête dans la région, pour se tirer d’affaire. Son jugement est en tout cas prévu, pour mercredi prochain, souligne L’Observateur qui donne l’information.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 10:54



