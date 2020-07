Viols suivis de grossesse, pédophilie - Ce que les mineures sénégalaises endurent Le quotidien Rewmi, dans un dossier consacré à la pédophilie, au détournement et aux viols qui sont suivis de grossesse, revient sur les déboires des filles mineures sénégalaises et cela, sans suite, la plupart du temps.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020

A sa Une, avec le visage flouté d'une fille mineure qui du reste est très éprouvée, le journal revient sur les différents témoignages des victimes.

La première victime révèle qu'elle a été violée par un vendeur de chaussures. "Il m'a donné 1000 F CFA avant de sauter sur moi", a-t-elle dit.

Une autre victime de viol affirme qu'après avoir subi les assauts d'un marabout, celui-ci lui a donné 5000 F CFA pour qu'elle ne pipe mot de ce qui s'est passé.

Avec des fortunes diverses, les victimes ont cependant le même mal: le traumatisme. Cette mineure fait savoir qu'elle a perdu sa virginité dans une auberge, tandis que l'autre l'a perdue dans le lit de sa mère. "J'ai couché avec mon copain dans le lit de ma mère", a-t-elle témoigné.



