Visa pour les passeports diplomatiques sénégalais: l’Espagne oppose son veto

Le Sénégal a échappé de justesse à une mesure de l’Union européenne qui si elle est appliquée, va créer un séisme diplomatique. Selon L’Observateur, cette dernière avait décidé d’imposer un visa sur les passeports diplomatiques sénégalais pour l’entrée dans l’espace Schengen.



À l’origine de cette restriction qui a avorté, suite au veto espagnol, les complaintes de la Police des airs et des frontières (Paf) des différents pays de l’espace européen qui selon le journal, tombent sur des membres entier d’une famille, tous détenteurs de passeport diplomatique, des commerçants, des animateurs, des élevés et tailleurs… Bref tous les profils qui n’ont pas droit à ce document, débarquent tous les jours aux aéroports européens munis de précieux sésame.



Et pour y mettre un terme à cette pratique, le Parlement européen avait été saisi pour l'adoption de la restriction. Tous les pays y compris la France, principale partenaire de notre pays, avaient donné leur accord. L’Italie de son côté, avait décidé unilatéralement d’exiger le visa aux détenteurs d’un passeport diplomatique sénégalais. L’EU allait voter la restriction, n’eut été le refus de l’Espagne.