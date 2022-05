Visé et tancé par Macky Sall d'une probable révocation: Barthélémy Dias va répliquer ce jeudi

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Mai 2022 à 21:42

La déclaration du Président Macky Sall concernant les recrutements au niveau des mairies, ne laisse pas indifférent l'édile de la ville de Dakar. Et selon Buurnews, Barthélemy Dias compte apporter une réponse au chef de l'Etat.



" Barthélémy Dias et sa cellule de communication se concertent pour porter la réplique ", rapporte notre confrère. Cette réponse se fera probablement à travers une conférence de presse qui devrait se tenir demain jeudi 5 mai 2022.

