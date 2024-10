Vision 2050 : Le nouveau référentiel sera mis en œuvre à travers trois étapes

Selon un document de presse, il sera mis en œuvre progressivement, à travers trois étapes clés. Dans la première étape, il est question de redressement. Cette étape, explique-t-on, permettra de mobiliser les citoyens derrière la Vision, les acteurs économiques derrière les stratégies filières et de poser les premières bases de la transformation, notamment les grandes réformes (réforme des institutions, réforme budgétaire, réforme fiscale, réforme foncière).



Dans la deuxième étape, il s’agira d’impulser. Elle permettra de développer les leviers d’amorçage de la transformation : énergie, numérique, logistique ; formation professionnelle duale, santé, gestion durable de territoire et de démarrer l’opérationnalisation des stratégies filières. Enfin la troisième étape vise à accélérer. Elle permettra d’accélérer le développement des filières stratégiques et de pôles régionaux compétitifs.



Projet collectif de la Nation, l’Agenda national de transformation mobilisera toutes les composantes sociales du pays. A ce titre, ajoute la même source, un processus itératif de présentation de la vision sur l’ensemble du territoire permettra d’enrichir sa formulation, en écoutant et en intégrant les préoccupations des populations pour décliner un master-plan sur 10 ans. Ainsi, ce plan reflètera de manière cohérente et structurée les priorités issues du terrain, afin d’enrichir et d’améliorer l’impact de la Vision 2050.



Dans ce cadre, la Vision 2050 sera également déclinée par filières d’activité, dans toutes les filières liées aux moteurs de croissance, afin d’enrichir les propositions de réformes et d’investissements par les recommandations du secteur privé national et du secteur privé local issu des différents pôles économiques. Chaque pôle économique et chaque collectivité locale sera également invité à s’approprier la Vision 2050 et à la décliner en stratégie quinquennale, en coordination avec l’équipe chargée au niveau central de la planification – programmation de la Vision 2050.



Adou Faye

L’Agenda national de transformation, qui mènera vers la Vision 2050 a été présenté ce 14 octobre 2024 en présence du président de la République.Source : https://www.lejecos.com/Vision-2050-Le-nouveau-ref...