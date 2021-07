Visite: Arrivée de Marième Faye et de Macky Sall en Mauritanie ce lundi (Photos) Le Président Macky Sall, en compagnie de la Première dame Marième Faye Sall, est arrivé, lundi soir, à Nouakchott, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de deux jours en Mauritanie.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 20:38 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat et son épouse ont été accueillis à leur arrivée à l’Aéroport International de Nouakchott – Oumtounsy, par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et la Première dame, Mariem Vadel Dah.















