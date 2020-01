Visite : Le Président turc Erdogan attendu au Sénégal ce mardi 28 janvier Le président Macky Sall, reçoit son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle demain mardi 28 janvier, selon un communiqué des services de la présidence de la République. Le président de la République de Turquie, qui sera accompagné d’une forte délégation d’opérateurs économiques, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué, cette visite, "qui s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays", les deux Chefs d’Etat auront un entretien bilatéral avant de présider la cérémonie d’ouverture du Forum économique "qui réunira des représentants des secteurs privés sénégalais et turc".

Ce sera la seconde visite de Recep Tayyip Erdogan qui avait déjà séjourné au Sénégal du 28 février au 2 mars 2018.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos