Visite: Me Abdoulaye Wade n'attend que le "ndiguel" de Serigne Mountakha pour rendre automne Touba en eau L'ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade a rendu visite au Khalife Général de Touba, Serigne Mountakha, pour lui faire part de son projet de rendre autonome en eau. C'est pourquoi il ne demande qu'un "ndiguel" pour confirmer les propos de Serigne Touba qui disait que "l'eau coulera à flots à Touba". Me Wade affirme qu'il veut être ce talibé qui réalisera ce projet. Il n'a pas omis le domaine agricole, mais il veut aussi gérer l'espace de Ila Touba pour réaliser ce projet.

Dimanche 6 Mars 2022



