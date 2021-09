Visite à Touba ce jeudi: Ce qu'aurait proposé Ousmane Sonko à Anna Diamanka si elle... D'après les radars de Leral, Ousmane Sonko aurait proposé un deal à Anna Diamanka si cette dernière acceptait de l'accompagner à Touba ce jeudi.

Selon les sources très indiscrètes du reste de Leral, le leader de Pastef aurait supplier Anna Diamanka de l'accompagner à Touba et faire taire ses détracteurs, surtout l'animateur People Tange Tandian qui soutient mordicus que sa seconde épouse demande le divorce.



Ousmane Sonko lui aurait proposé de se tenir à ses côtés quand il fera sa déclaration et ensuite il lui accorderait le divorce souhaité par Anna Diamanka.



A moins d'un revirement de situation, cette dernière campe sur ses positions et ne serait pas aussi disposée à le suivre. Wait and see.

