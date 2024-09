Visite à la Sillicon Valley : Le président Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec le Vice-président de Hewlett-Packard

Selon la Présidence de la République, cette rencontre avec le Vice-président de cette multinationale américaine, fondée en 1939 et spécialisée dans l'informatique et l'électronique, a permis d'aborder des sujets importants tels que la digitalisation et la cybercriminalité dans le cadre du New Deal technologique.



Le Chef de l’État a réaffirmé son engagement envers une transformation numérique ambitieuse, visant à renforcer les capacités technologiques du Sénégal et à lutter contre les menaces cybernétiques.



Pour clôturer sa visite dans la Silicon Valley, ajoute la même source, le Président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli dans les locaux d'Arm (Advanced risc machine), l'un des leaders mondiaux en technologies numériques.



À cette occasion, le Chef de l'État a participé à une table ronde avec des investisseurs américains. Cette rencontre a mis en avant les opportunités d'investissement pour stimuler l'économie numérique du Sénégal et démocratiser l'accès aux technologies à travers le New Deal technologique.



Selon la Présidence de la République, cette initiative marque une étape décisive dans la transformation numérique du Sénégal et son positionnement en tant que hub technologique en Afrique.



Adou FAYE