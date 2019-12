Visite au commissariat central: Sonko n’a pas vu Guy Marius Sagna et compagnie Le leader de Pastef s’est rendu au commissariat, hier, pour rendre visite à Guy Marius Sagna et ses 8 autres camarades arrêtés vendredi dernier, après une marche non autorisée, jusqu’aux grilles du palais de la République. « je n’ai pas pu les voir car le commissaire m’a dit que seuls les avocats ont le droit de visite. Cependant, les avocats m’ont rassuré qu’ils vont bien », a en effet, déclaré Ousmane Sonko au micro de Buur Tv, martelant qu’il faut cesser d’arrêter les gens pour des manifestations de ce genre.

