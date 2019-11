Visite d'Édouard Philippe : Six accords signés

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019

D'après le Soleil, six accords de partenariat ont été signés, hier, entre la France et le Sénégal, lors du séminaire intergouvernemental à l'occasion de la visite du Premier ministre français Édouard Philippe à Dakar.



Les accords ont porté sur la défense, les réformes budgétaires, l'eau et l'assainissement, le sport, les transports, la culture… D'autres conventions, notamment la confirmation d'un prêt de politique publique de l'Afd de 50 millions d'euros sur la gouvernance financière, ont été signés.

