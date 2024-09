Visite d'État en Chine : Le Ministre Alioune Sall magnifie une étape décisive dans la construction d'une communauté sino-africaine Alioune Sall, le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, était aussi de la délégation sénégalaise conduite par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye récemment en séjour en Chine. Se réjouissant de cette visite de travail, dans son post sur sa page Facebook, le ministre magnifie une étape décisive dans la construction d'une communauté sino-africaine : En voici l’intégralité images à l’appui…

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2024 à 19:46 | | 0 commentaire(s)|

Nous avons été honorés de faire partie de la délégation sénégalaise lors de la visite d'État en Chine du Président Bassirou Diomaye Faye.



Nous tenons à féliciter les autorités chinoises pour l'excellente organisation de cet événement, mettant en lumière l'importance des relations d'amitié et de coopération pragmatique entre la Chine et les États africains .



La Chine est un partenaire essentiel pour le développement de l'Afrique, notamment à travers son soutien à l'agenda 2063 et les initiatives du Président Xi Jinping, particulièrement dans le domaine du numérique.



Nous sommes convaincus que ce forum marquera une étape décisive dans la construction d'une communauté sino-africaine fondée sur le respect mutuel, la solidarité et une coopération mutuellement bénéfique.











