Visite d'Eurodéputés et de députés du Parlement de Madrid: Quand Y En A Marre prêche contre l'migration clandestine Sur sa page Facebook, le mouvement Y En A Marre déclare avoir reçu la visite " de députés du parlement européen et de l’Assemblée régionale de Madrid".

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021

"Nous avons échangé sur la question de l'émigration et de la responsabilité de l'UE à travers sa politique de prédation des ressources halieutiques de notre pays avec la complicité de nos autorités.



Les discussions ont aussi porté sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal", peut-on lire.







