Visite d’état de Emmanuel Macron au Sénégal : S.E Christophe Bigot déroule le tapis rouge

Les 1er et 2 février 2018 à Dakar, se tiendra la Conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation, « Un investissement pour l’avenir » présidée par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron. Christophe Bigot, l'ambassadeur de France au Sénégal revient ici sur les tenants et les aboutissants de cette conférence qui va se dérouler au CIADD à Diamniadio au micro du Petit journal version Dakar.

