Visite d’une délégation de Venezuela à l’Institut supérieur Africom AV: un partenariat en vue Le premier secrétaire de l’ambassadeur du Venezuela à Dakar , à la tête d’une forte délégation, était en visite à l’Institut supérieur de formation Africom AV. Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre d’un futur partenariat dans le domaine de la formation, de la communication et de l’audiovisuel. Jésus Romero Perez l’a d’ailleurs souligné dans son message adressé à la presse. Mamadou Baal l’administrateur d’Africom Av a exprimé sa joie suite à cette visite et ce Partenariat en vue …

