Visite de Macky Sall à Guédiawaye : trois jeunes de l’opposition arrêtés et placés en détention

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019 à 15:23 | | 6 commentaire(s)|

A la veille de l’inauguration d’une mosquée Guédiawaye, trois jeunes responsables de l’opposition ont été arrêtés par la police. Ils sont accusés d’avoir voulu saboter la venue du Président Macky Sall dans le fief de son frère, Aliou Sall. Selon nos informations, ils seraient toujours détenus au Commissariat du Plateau. Dans un communiqué publié ce samedi, le Front de résistance nationale(Frn) dénonce ces arrestations « ciblées » et accuse le régime de Macky Sall de « faire taire » ses opposants par la « terreur ». Le FRN « condamne fermement ces agissements qui renseignent nettement sur la peur qui s’empare progressivement du pouvoir » et « exprime sa solidarité et son soutien aux victimes de ces violences physiques ou morales ».

