Visite de Macky Sall en France, Apr-France met en garde l'opposition Nous avons appris de sources concordantes qu’une partie l’opposition sénégalaise en France, en perte de vitesse et de plus en plus violente, téléguidée et financée depuis Doha et Dakar, est en train de s’organiser en recrutant de « gros bras » à tour de bras pour perturber et saboter les travaux du Groupe Consultatif qui doivent se tenir à Paris les 17 et 18 décembre 2018.



Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Décembre 2018

Face à de tels agissements, la DSE – APR/France et toute la majorité présidentielle condamnent vigoureusement cette attitude irresponsable aux antipodes des valeurs républicaines et patriotiques.



Dès lors, elles tiendront pour responsables ces aventuriers et apprentis pyromanes de toute violence qui pourrait résulter de tels comportements et n’hésiteront pas à en tirer, au cas échéant, toutes les conséquences de droit.



Enfin, la DSE – APR de France invite l’ensemble des militants, sympathisants et responsables de la majorité présidentielle à venir participer massivement à la marche pacifique de soutien à l’action du Président Macky SALL qui se déroulera le lundi 17 décembre 2018 de 8 h à 15 h à l’avenue d’Iéna dans le 16e arrondissement.



Vive la République, vive le Sénégal : ensemble, pour réélire le Président MACKY SALL au premier tour en 2019.



Pour la DSE — APR/France

M. Moise SARR, Responsable du Secrétariat chargé de la communication, veille et riposte.

