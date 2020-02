Visite de Mike Pompéo à Dakar: cinq accords de partenariat signés

Le Secrétaire d’État américain Mike Pompéo a effectué une visite officielle à Dakar du 15 au 16 février 2020, dans le cadre d'une tournée africaine, qui le conduira ensuite en Angola et en Ethiopie.



Au cours de son séjour au Sénégal, plusieurs activités étaient inscrites à son agenda. C’est le cas notamment de la table-ronde tenue ce dimanche 16 février 2020 au Radisson, que le Secrétaire d'Etat américain Michael Pompéo a co-présidé avec Amadou Hott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.



L’objectif de cette table-ronde était de promouvoir un partenariat économique et commercial renforcé entre les États-Unis et le Sénégal, basé notamment sur des investissements privés américains au Sénégal. Cette rencontre a également été une opportunité pour entendre les entreprises américaines, ayant des activités au Sénégal ou un fort intérêt envers notre pays.



Les entreprises américaines ont exprimé un fort intérêt pour investir au Sénégal, ce qui s’est traduit par la signature cinq mémorandums d’entente.



D’abord, le Gouvernement du Sénégal et la société financière ABD ont signé un protocole pour la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures sociales. Puis, le Gouvernement du Sénégal et Bechtel ont aussi signé un protocole pour le développement du projet autoroutier Thiès – Saint-Louis.



Ensuite, le FONSIS (Fonds souverain d’investissements stratégiques) et GE ont signé un accord pour le projet de relèvement du plateau technique médical au Sénégal.



Enfin, SENELEC a signé deux accords. L’un avec Weldy Lamont pour le projet d’électrification rurale proposé par cette dernière et l’autre avec GE dans le cadre du développement du projet West Africa, centrale au gaz de 300 MW, de la réhabilitation de la centrale GTI au Cap des Biches, du projet de création d’un centre de maintenance GE au Sénégal et d’un partenariat pour la mise en place du Centre des grands brûlés que la SENELEC souhaite installer à l’hôpital Principal.



