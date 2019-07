Visite de courtoise à Touba : Macky Sall sera chez le Khalife général des mourides ce mercredi Le Président de la République, Macky Sall, en visite de courtoisie au Khalife Général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké est attendu ce mercredi à Touba. Cette visite, intervenant pour une première fois, depuis sa réélection du 24 Février 2019 est considérée d’historique.



Le Président de la République, Macky Sall est attendu ce mercredi, dans la capitale du Mouridisme. Les autorités religieux sont en train de s’affairer déjà, à la tâche pour l’offrir un accueil digne de son rang. Mais, d’après la source, des voix discordantes commencent à se faire entendre.







D’après Serigne Khassim Mbacké, le Président de la République sera accueilli comme un roi. Il sera l’hôte du Khalife des Mourides qui le considère comme un fils, un ami, un talibé et un conseiller. « Les langues qui commencent à se délier, c’est de la roupie de sansonnet. Celles-là ne sont rien. Nous demandons à tous les disciples mourides de sortir l’accueillir», a invité le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul.







« Aucune dérive d’où elle vient ne sera tolérée. Le Président Macky est un bienfaiteur de la Ville Sainte de Touba. Depuis son accession à la tête de la Magistrature Suprêmes, la Cité bénite figure au fronton de ses priorités. L’Autoroute «Ila Touba», l’assainissement de la Ville, l’électrification, les routes bitumées, les soutiens conséquents accordés aux dignitaires de la confrérie mouride et aux populations sont tant d’efforts à l’actif du régime en place.







Que l’opposition se taise. Les 58% des citoyens sénégalais qui l’ont plébiscité au terme de la dernière Présidentielle ne sont pas dupes », a averti le guide religieux, Serigne Khassim Mbacké.













