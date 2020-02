Visite de l’Ambassadeur de France Philippe Lalliot à BEM-Dakar

Le Président Directeur Général de BEM-Dakar Dr Pape Madické Diop s’est réjoui de l’immense honneur que l’ambassadeur de France au Sénégal, son Excellence Philippe Lalliot lui a fait, en effectuant l’une de ses premières visites au niveau du système éducatif sénégalais à la grande communauté universitaire de Kedge-BEM-Dakar. Entouré du Comité Exécutif de BEM-Dakar, Dr. Pape Madické Diop a indiqué que la visite de son Excellence l'honore à double titre.



D’abord, l’ambassadeur Philippe Lalliot est un Haut fonctionnaire français et un diplomate de renommée, qui a eu à assumer d’importantes responsabilités, au siège du ministère français des Affaires Etrangères, au Quai d’Orsay.



Ensuite, le brillant cursus universitaire du diplomate français fera dire au PDG de BEM-Dakar, que son Excellence Philippe Lalliot « est des nôtres » parce qu’il est un ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), de l’Ecole nationale supérieure et de Sciences Po Paris. Il est aussi agrégé des Sciences Economiques et Sociales et aussi titulaire d’un DEA des Sciences Administratives et d’un DEA de littérature française.



L’occasion a été saisie par le Président directeur général Dr. Pape Madické Diop, de dérouler pour le diplomate français la trajectoire de BEM-Dakar de 2008, date de la création du campus de Dakar, à nos jours. « Raconter ce que nous sommes, ce que nous avons réalisé, nos ambitions pour le futur », dira en substance le PDG Pape Madické Diop. Son discours a été complété par le Dr. Malick Faye, Directeur de la Business School de BEM Dakar et par Mme Fanta Kassé, Responsable des Programmes anglophones, pour une présentation de BEM-Dakar qui regroupe actuellement 1300 étudiants, 29 nationalités et 145 étudiants internationaux. La mobilité internationale permet à BEM-Dakar d’envoyer ses étudiants un peu partout dans le monde (Chine, Etats-Unis, France, Mali, Ghana…). Quatre étudiants ont expliqué leur itinéraire scolaire.



Dr. Pape Madické DIOP a également expliqué à l’ambassadeur, l’ouverture de BEM à Abidjan en septembre de l’année scolaire en cours.



AMBASSADEUR PHILIPPE LALLIOT : Bem-Dakar est un beau et bon modèle de l’internationalisation de l’enseignement



« Je viens de passer des moments agréables avec le staff de BEM-Dakar. C’est ma première visite dans un établissement d’enseignement supérieur au Sénégal. J’ai choisi BEM-Dakar parce qu’elle est au cœur de tous les enjeux aujourd’hui de formation en Afrique d’une manière générale et particulièrement, au Sénégal. Surtout que la jeunesse a besoin d’être formée et qualifiée pour qu’elle accède à l’emploi, c’est la première raison. La deuxième, c’est que BEM-Dakar a bâti son modèle sur l’internationalisation de la coopération avec Bordeaux, Marseille et d’autres endroits en Afrique.



Je crois que je note la satisfaction de voir les étudiants bénéficier de ces expériences très variées de systèmes d’enseignement divers.

La troisième, c’est sur l’investissement. C’est important d’avoir des entrepreneurs qui créent des écoles qui sont rentables, pouvant former la jeunesse », a indiqué l’ambassadeur Philippe Lalliot.



Le diplomate d’ajouter que « BEM-Dakar est un beau et bon modèle qui permet de poursuivre plusieurs enjeux à la fois comme l’internationalisation de l’enseignement. On peut aussi combiner différentes formations à la fois entrepreneuriale et management. On peut aussi toucher des domaines traditionnellement de l’ingénieur. Cette combinaison fait un beau et bon modèle efficace, qui fait gagner les défis modernes et contemporains au Sénégal ; en Afrique et dans le monde ».