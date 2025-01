Visite de prise de contact avec ses services : Momar Diongue le DG de l’APS en mode « maillage régional »

« L’APS a ce dont beaucoup d’organes de presse ne dispose pas et qui constitue un avantage comparatif. Son maillage du territoire national et la disponibilité de bureaux régionaux partout au Sénégal doivent être mis à profit pour davantage mettre l’accent sur l’information régionale à travers des productions de qualité, qui vont au-delà d’un simple compte-rendu », a-t-il notamment déclaré.



Le journal renseigné, qu’installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la SN-APS, il y a deux mois, Momar Diong a entamé une visite de prise de contact avec les services relevant de sa responsabilité dans les régions de Thiès, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack et Fatick.



Il a d’abord visité le bureau régional de la SN-APS avant de s’entretenir avec le gouverneur de la région, de la Kaolack, Mohamadou Moctar Watt. « Nous comptons beaucoup sur votre appui, votre collaboration et votre éclairage. Ce qui nous permettra d’être toujours au top par rapport au traitement de l’information », a dit Momar Diong en s’adressant à l’autorité administrative.



Se disant « honoré » de cette visite de courtoisie, le gouverneur a prié pour la réussite de la mission du DG de la SN-APS à la tête de cette structure, estimant que c’est une « excellente démarche » initiée par ce dernier, qui a voulu s’enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs à l’intérieur du pays.