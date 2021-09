Visite de travail, problèmes consulaires de nos compatriotes : Le ministre Aïssata Tall Sall à Paris Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur est en visite de travail à Paris. Me Aissata Tall Sall a profité de son séjour en France pour rencontrer l’Ambassadeur du Sénégal, Maguette Sèye avec les Consuls généraux et Consuls du Sénégal. Leurs échanges ont porté sur les problèmes consulaires auxquels nos compatriotes sont confrontés, l’amélioration des conditions de travail des consuls, la modernisation des consulats, ainsi que la dématérialisation des procédures à travers les e-consulats.

Elle a reçu aussi le personnel expatrié de l’Ambassade du Sénégal à Paris pour échanger sur leurs conditions de travail et de séjour.



Par ailleurs, Me Aissata Tall Sall a eu une séance de travail avec Jean-Baptiste Lemoyne sur le sommet de la Francophonie de Djerba (Tunisie) en novembre 2021, la relance du tourisme post Covid-19 etc..



Le ministre des Affaires Etrangères a eu également un déjeuner de travail au Sénat français sur invitation du Groupe d’amitié franco-africain. Elle s’est entretenue avec Mme Joëlle Garriaud- Maylam, sénatrice des Français de l’étranger, sur la coopération entre le Sénégal et la France, l’émigration irrégulière, l’emploi des jeunes et l’investissement des compagnies françaises au Sénégal.

